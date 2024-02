Botte e violenze sessuali nei confronti della moglie: arrestato a Bologna un cittadino bengalese

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno arrestato un 43enne bengalese, residente a Bologna, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni dell’ex compagna sulla trentina che lo aveva denunciato ai Carabinieri. La donna si era presentata in caserma chiedendo aiuto perché non riusciva più ad andare avanti a causa di un marito violento che aveva sposato una decina di anni fa e da cui aveva avuto una figlia. In alcune circostanze, purtroppo, la bambina aveva assistito agli atteggiamenti prepotenti del padre che spesso tornava a casa ubriaco.

La donna ha raccontato ai Carabinieri i particolari delle aggressioni subite negli anni: insulti, minacce, strangolamenti e sette – otto violenze sessuali. Temendo delle rappresaglie da parte del marito, che in una circostanza l’aveva minacciata e ustionata con un accendino per impedirle di raccontare una violenza sessuale, la donna aveva evitato di rivolgersi ai sanitari per farsi medicare. Soltanto in un’occasione la malcapitata era stata costretta ad andare dal medico di famiglia per farsi visitare la schiena che le faceva male a causa dei pugni ricevuti dal marito. L’uomo l’aveva accompagnata in ambulatorio e approfittando di essere l’unico dei due a parlare la lingua italiana, si era rivolto al sanitario dicendogli che la moglie si era fatta male durante una caduta.

All’epoca della denuncia, i Carabinieri della Stazione Bologna Navile avevano informato la Procura della Repubblica di Bologna che per tutelare la donna e la figlia, aveva disposto di procedere con l’attivazione del cosiddetto “Codice Rosso”. Il 43enne è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna. Rintracciato è stato arrestato e tradotto nella Casa circondariale – Rocco D’Amato di Bologna.