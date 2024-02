A Vignola gli studenti del Venturi studiano il “monumento” alla ciliegia

Tre classi dell’Istituto d’arte Venturi di Modena si cimenteranno con l’arredo a tema “ciliegia” della rotatoria Don Lidio Botti, posta all’ingresso di Vignola, provenendo da Spilamberto. Nei giorni scorsi, gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti, sono venuti a Vignola per verificare di persona le caratteristiche tecniche e viarie della rotatoria, per visitare i monumenti più importanti, ovvero la Rocca e la Scala a chiocciola, per poi cominciare a immaginare come realizzare un’opera dedicata al frutto simbolo della città, la ciliegia appunto.

All’avvio dell’anno scolastico, la sindaca Emilia Muratori e l’assessora alla Cultura e Turismo Daniela Fatatis si erano messe in contatto con la dirigente prof.ssa Luigia Paolino e con la prof.ssa Paola Vistoli che avevano accolto la proposta con grande interesse. Dal punto di vista formale, il Comune di Vignola ha avviato una convenzione con la scuola che inserisce il progetto nei cosiddetti PCTO, i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). Tra dicembre e gennaio, si sono svolti degli incontri preparatori in classe, con tecnici comunali e con Slow Food per inquadrare il progetto da un punto urbanistico, storico e socio-economico.

Ora gli studenti hanno tutti gli elementi per cominciare a ideare i loro progetti. Un’apposita Commissione di esperti avrà poi il compito di decretare l’elaborato migliore. La mostra dei progetti presentati e la premiazione di quello vincitore faranno parte del calendario di iniziative in occasione di “Vignola, è tempo di ciliegie”.

“Abbiamo pensato di affidarci ai talenti in formazione per realizzare un’opera dedicata alla ciliegia – spiega l’assessora Daniela Fatatis – Ringraziamo quindi la dirigenza e i docenti dell’Istituto Venturi per la fattiva collaborazione. E’ davvero soddisfacente pensare che l’omaggio alle nostre ciliegie, collocato all’ingresso della città, sarà il frutto dell’ingegno di uno o più giovani artisti”.