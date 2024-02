Reggio Emilia: individuato il presunto autore di numerosi furti su autovetture

Il 30 gennaio, personale della Polizia di Stato e del Comando Polizia locale di Reggio Emilia ha rintracciato in zona stazione un cittadino algerino 38enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di numerosi danneggiamenti e furti su autovetture commessi negli ultimi dieci giorni.

In particolare le serrate indagini condotte dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Locale, anche con il supporto delle immagini registrate dalle telecamere di video-sorveglianza comunali installate in zona stazione, si giungeva all’identificazione del cittadino algerino che, in tutti gli episodi, dopo aver infranto, in modo seriale, i finestrini di numerose autovetture in sosta si appropriava di denaro, nella maggior parte dei casi pochi spiccioli, e materiale vario, comunque di misurato valore. Sono tutt’ora in corso accertamenti da parte della squadra mobile per accertare le responsabilità dell’uomo in relazione a circa 10 episodi di danneggiamento e furti commessi sempre in zona stazione.

Il cittadino algerino, irregolare sul territorio nazionale, dopo essere stato deferito all’A.G.. per furto aggravato e danneggiamento, su disposizione del Questore veniva condotto presso un centro per rimpatri in attesa di essere espulso dal territorio nazionale.