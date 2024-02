Modena: centomila mattoncini per la Seconda Casa di Fausta

Nella sola giornata di ieri sono state più di duemila le persone che si sono recate presso l’Ex Diurno di Piazza Mazzini per ammirare il modellino del Duomo di Modena realizzato con oltre centomila mattoncini Lego dall’artista modenese Giorgio Ruffo.

L’opera, che resterà esposta fino a domenica 11 febbraio è visitabile gratuitamente, ma con una piccola offerta è possibile attivare l’illuminazione del modellino ed in questo modo contribuire concretamente al sostegno dei progetti associativi di Aseop (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica), in particolare la riqualificazione della Seconda Casa di Fausta, che verrà inaugurata il prossimo mese di Settembre e che consentirà di garantire accoglienza gratuita alle famiglie che da ogni parte d’Italia raggiungono gli ospedali di Modena per garantire ai propri cari le migliori prospettive di cura possibili.

“Per questi risultati davvero straordinari ringraziamo di cuore Giorgio Ruffo, che ha messo a disposizione della nostra Associazione e di tutta la cittadinanza un capolavoro assoluto, il personale del Diurno ed il Comune di Modena, in particolare il Dott. Giovanni Bertugli e l’Assessorato alla Cultura per avere creduto fin da subito in questa iniziativa, che unisce in modo del tutto innovativo tradizione, arte e solidarietà. La realizzazione della Seconda Casa di Fausta è un progetto ambizioso, che ha bisogno del sostegno di tutti. Per questo vi ricordiamo che è sempre possibile sostenerci, oltre che visitando il modellino del Duomo, anche acquistando i nostri mattoncini, delle scatole di cioccolatini davvero speciali, che oltre ad essere buonissimi consentono di contribuire attivamente al perseguimento dei nostri scopi associativi”, dichiara il Presidente di Aseop Odv Erio Bagni.