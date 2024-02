L’educazione ambientale arriva sui banchi. A Fiorano Modenese si inizia domani

Partono domani, 2 febbraio, nel Modenese le prime attività de ‘La Grande Macchina del Mondo’, il progetto didattico di Hera rivolto ad alunni e studenti dai 4 ai 13 anni, sul quale Hera investe da quasi 20 anni, integrando i programmi scolastici per affiancare insegnanti e studenti nell’approfondimento di temi urgenti e di grande attualità come l’economia circolare, il risparmio delle risorse, il riciclo, la raccolta dei rifiuti, il cambiamento climatico e l’innovazione scientifica.

Si inizia con il progetto ‘Che arte è l’ambiente’, per far scoprire la bellezza della natura e come preservarla attraverso le emozioni dell’arte, a cui partecipa una classe di bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia Aquilone di via Gramsci 34 a Fiorano Modenese (MO).

Le attività proseguiranno il 6 febbraio presso la quarta A della scuola primaria De Amicis di Pavullo e il 7 febbraio presso la terza C della primaria G. Verdi dell’istituto Comprensivo Pacinotti a San Cesario sul Panaro con il laboratorio ‘Corsa contro il tempo’, attività di “plogging” per far comprendere l’impatto dei rifiuti abbandonati e l’importanza della cura degli spazi urbani. Sempre il 7 febbraio, presso la scuola d’Infanzia S. Neri di Formigine, partirà l’iniziativa più gettonata, ‘Il Mondo è di tutti’, che coinvolgerà 2 classi di bambini di 4 e 5 anni in un emozionante racconto teatralizzato a tema sostenibilità con focus sul rispetto della Terra e delle sue risorse, per far comprendere come la vita di ognuno dipende dal comportamento di tutti;

In tutta la provincia di Modena complessivamente il progetto interesserà altre 165 fra scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per un totale di oltre 11.300 studenti e 560 classi (di cui circa 3.400 solo a Modena città, con 47 scuole e 152 classi coinvolte).

Al via le iscrizioni per gli eventi green

Anche quest’anno, in occasione delle giornate simbolo dell’ambiente, le scuole potranno partecipare a tre eventi green gratuiti con speciali testimonial provenienti dal mondo creativo e artistico che, grazie alle proprie capacità comunicative, all’energia dell’arte e alla passione sui temi ambientali, stimolano e coinvolgono studenti e docenti, invitandoli all’azione verso il cambiamento degli stili di vita. È possibile iscrivere le classi agli eventi, che si svolgono in diretta web e hanno durata di circa un’ora, direttamente sul sito nelle pagine delle attività didattiche di infanzia, primaria e secondaria di I grado.

venerdì 16 febbraio: per la Giornata del Risparmio Energetico si terrà il primo appuntamento dedicato alle scuole primarie, con l’illustratrice e formatrice Marianna Balducci, che accompagnerà bambine e bambini in un viaggio fatto di scoperte quotidiane e di forme, colori, trame, suoni, espressioni da cui ricavare storie affascinanti che possono uscire dalle pagine del quaderno e dei libri,e generare piccole grandi rivoluzioni green! Come investigatori a caccia di indizi, e grazie al disegno e alla fotografia, i bambini troveranno la spinta con cui suggerire nuove visioni e stili di vita più sostenibili e più giusti per tutti.

– venerdì 22 marzo: Giornata Mondiale dell’Acqua – evento green per la scuola dell’infanzia.

– lunedì 22 aprile: Giornata Mondiale della Terra – evento green per la scuola secondaria di 1° grado.

Info: www.gruppohera.it/scuole