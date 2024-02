Incontri di quartiere, la giunta di Maranello dialoga con i residenti

Tornano gli incontri di quartiere: il sindaco e gli assessori della giunta comunale incontrano i cittadini. Una serie di occasioni per confrontarsi sui temi più significativi per la vita del capoluogo e delle località, momenti di dialogo e confronto tra l’amministrazione comunale e la comunità. Le sei serate sono in programma in febbraio e marzo e iniziano alle 20.30.

Si parte giovedì 8 febbraio al Circolo Il Canarino di San Venanzio in Via dei Fiori 3, con un incontro rivolto ai residenti di San Venanzio, Fogliano e Torre Oche. Lunedì 19 febbraio appuntamento per i residenti di Pozza, al Salone della Chiesa Parrocchiale in Via Verdi 1. Giovedì 22 febbraio incontro a Gorzano alla Sala Civica Le Nuvole in Via Cappella 115. Martedì 27 febbraio l’incontro per i residenti di Bell’Italia alla sede dell’Associazione Yawp in Via Grizzaga 107. Venerdì 1 marzo l’appuntamento è per i residenti di Torre Maina, al Campo Sportivo Minghelli in Via Sant’Antonio 79. Si chiude martedì 5 marzo con l’incontro per i residenti di Maranello Centro, alla Biblioteca Mabic.