Castelnuovo e Montale, febbraio in biblioteca

Letture, laboratori e altre attività per vivere la biblioteca. Febbraio ricco di iniziative per la biblioteca Luis Sepulveda di Castelnuovo Rangone e Alessandra Iori di Montale.

Si comincia venerdì 2 febbraio alle 16.30 da Montale con il laboratorio di riciclo creativo guidato dalle ecovolontarie “Io non spreco – è Carnevale”, rivolto a bambine e bambini da 6 a 11 anni.

Sabato 3 febbraio alle 10.30 la biblioteca di Castelnuovo ospiterà “Mille magiche storie” e i lettori volontari di Nati per leggere, in un’iniziativa rivolta a bambine e bambini da 3 a 6 anni.

Martedì 6 febbraio alle 17 tutti in maschera alla biblioteca di Montale, dove i bambini e le bambine da 4 a 8 anni si potranno divertire con il laboratorio creativo a tema carnevale “Ti conosco mascherina!”.

Alessia Canducci porterà alla biblioteca Sepulveda sabato 10 febbraio alle 10.30 “Storie con la ridarella”, lettura animata nell’ambito del programma “Ti regalo una storia” del Sistema bibliotecario Unione Terre di Castelli (per bambine e bambini da 3 a 6 anni), che replicherà anche sabato 17 febbraio allo stesso orario sempre in Villa Ferrari.

Venerdì 16 febbraio alle 16.30 c’è “Io non spreco” alla biblioteca Iori di Montale, laboratorio di riciclo creativo con le ecovolontarie per bambine e bambini da 6 a 11 anni.

Ultimi due appuntamenti in musica: sabato 24 alle 10.30 alla biblioteca di Montale il laboratorio musicale “Coccole e musica” dell’associazione Il Flauto Magico, mercoledì 28 febbraio alle 17 alla biblioteca Sepulveda “Incantando. Me la canti?”, letture, canzoni e laboratori per bambine e bambini da 1 a 3 anni.