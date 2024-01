Visita a Bologna dell’Ambasciatore USA in Italia, il colloquio con il sindaco Lepore

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, accompagnato dall’assessora alle Relazioni internazionali Anna Lisa Boni, ha ricevuto oggi a Palazzo d’Accursio S.E. Jack Markell, Ambasciatore USA in Italia, accompagnato dalla console generale USA a Firenze Daniela Baillard.

Dopo il rituale scambio di doni (tortellini di cioccolato per l’Ambasciatore e un volume sui luoghi iconici di New York per il Sindaco), l’Ambasciatore Markell, per la terza volta a Bologna, ha voluto approfondire diversi temi dell’agenda urbana come la Città 30, le nuove infrastrutture per la mobilità, le misure per la casa e lo sviluppo del Tecnopolo, oltre ovviamente allo stato di salute della Torre Garisenda.

Nel corso dell’incontro il Sindaco e l’Ambasciatore hanno ribadito il solido rapporto di amicizia che lega Bologna agli Stati Uniti, in ragione anche dei numerosi scambi di carattere culturale, turistico ed economico.

Al termine del colloquio, il Sindaco ha voluto mostrare all’Ambasciatore Merkell e alla sua delegazione, in una breve visita fuori programma, la sala dello Stabat Mater e il Teatro Anatomico dell’Archiginnasio, raggiunti a piedi attraversando Piazza Maggiore.

Sindaco e Ambasciatore presenzieranno nel pomeriggio all’insediamento del primo rettore della Johns Hopkins School of Advanced International Studies (Sais) di Bologna.