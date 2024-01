PD Formigine: il percorso per definire la candidata a Sindaca si concluderà il 7 febbraio

Il Partito Democratico di Formigine ribadisce come il percorso costruito, messo in pratica e ancora in essere per arrivare alla definizione del nome della candidata Sindaca per il Comune sia quello impostato dall’assemblea cittadina, frutto di incontri, consultazioni e discussioni, sintetizzato nella ricerca di un candidato condiviso con la coalizione. Ogni altra ipotesi è da considerarsi esclusa, anche a seguito degli accordi in essere con gli alleati.

In questi giorni abbiamo assistito a una raccolta firme in cui parecchi cittadini hanno potuto esprimere il proprio sostegno al centrosinistra e alla politica portata avanti fino ad ora. Di questo siamo felici e grati, perché testimonia un radicamento molto profondo del Partito nel territorio.

Il nostro percorso si concluderà mercoledì 7 febbraio con l’assemblea PD, durante la quale sarà presentata la sintesi del lavoro di trattativa politica portata avanti, volta a creare un’intesa larga e condivisa: in quell’occasione sarà ufficializzato il nome della candidata.