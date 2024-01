Filippo Nigro è il protagonista di “Every Brilliant Thing” in scena sabato al Comunale di Bomporto

Uno degli attori italiani più versatili e affermati alle prese nella doppia veste di interprete e co-regista con un testo di drammaturgia contemporanea che parla di depressione con leggerezza e ironia.

Filippo Nigro è il protagonista di “Every Brilliant Thing (Le cose per cui vale la pena vivere)” di Duncan Macmillan scritto con Jonny Donahoe in scena sabato prossimo 3 febbraio alle 21 al Cinema Teatro Comunale di Bomporto (MO) nell’ambito della Stagione teatrale 2023/2024 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietto intero 12 euro, ridotto 8 euro, ridotto soci Coop 10 euro.

Lo spettacolo – il cui testo originale è stato tradotto in italiano da Michele Panella – è diretto a quattro mani da Fabrizio Arcuri con lo stesso Nigro; aiuto regista è Antonietta Bello, mentre gli oggetti di scena sono di Elisabetta Ferrandino. Una co-produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG / Sardegna Teatro, vincitrice del Premio nazionale Franco Enriquez 2022.

Tel 059/800776 WhatsApp: 333/2424474 – teatrocomunalebomporto@ater.emr.it – www.ater.emr.it – www.comune.bomporto.mo.it