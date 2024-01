Al Teatro Asioli di Correggio arriva “Sciroppo di Teatro” con Pollicino show

Prosegue in 25 centri dell’Emilia-Romagna Sciroppo di teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione.

Al Teatro Asioli di Correggio sono previsti due appuntamenti, il primo è per domenica 4 febbraio alle ore 17 con Pollicino show di Artemis Danza, uno spettacolo che mette insieme danza, illustrazioni animate e colonna sonora. La compagnia ha rivisitato in chiave contemporanea la fiaba classica di Charles Perrault il cui piccolo protagonista e i suoi fratelli vengono abbandonati in mezzo al bosco dai genitori e affrontare mille peripezie prima di riuscire a mettersi in salvo. Coreografie di danza, illustrazioni animate, una scenografia colorata e fiabesca, musiche di grandi classici e i movimenti espressivi di Davide Tagliavini creano una storia appassionante, drammatica e misteriosa capace di divertire e coinvolgere il pubblico di ogni età.

Sciroppo di Teatro all’Asioli di Correggio ritorna domenica 17 marzo con La bicicletta rossa di Principio Attivo Teatro.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: biglietteria@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it