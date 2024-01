Novi, senso unico sul ponte del Cavo Lama – SP 8

A Novi di Modena, lungo la strada provinciale 8 che collega il comune a quello di Concordia, è istituito un senso unico alternato regolato a vista sul ponte sul Cavo Lama e il divieto di transito ai mezzi con massa superiore a 44 tonnellate a partire dalla serata di martedì 30 gennaio.

Oltre ai provvedimenti sul transito veicolare, è istituito anche il limite di velocità a 30 chilometri orari.

Il provvedimento è stato adottato a seguito dei recenti sopralluoghi tecnici, per evitare particolari sollecitazioni alla struttura in vista dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura attualmente in fase di progettazione, che sarà realizzato nei prossimi mesi.

Il ponte sul Cavo Lama ha una lunghezza complessiva di 30 metri ed è composto da tre campate in calcestruzzo, con un’altezza dall’alveo del corso d’acqua di cinque metri. La sede stradale ha una larghezza complessiva di nove metri.