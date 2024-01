Memoria, al cinema di Maranello “Wonder: White Bird”

A Maranello proseguono le iniziative per il Giorno della Memoria, anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Giovedì 1 febbraio all’Auditorium Enzo Ferrari è in programma “La Memoria al cinema”: alle ore 21 la proiezione gratuita del film “Wonder: White Bird”, la storia di una giovane ragazza ebrea nascosta da un ragazzo e dalla sua famiglia nella Francia occupata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Il film è l’adattamento cinematografico, diretto da Marc Forster, del romanzo a fumetti di R. J. Palacio “A Wonder Story – Il libro di Julian”. Alla Biblioteca Mabic “Libri per non dimenticare” con proposte e suggerimenti di lettura sul Giorno della Memoria e sulla Shoah.