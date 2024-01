Gli atleti reggiani Ficarelli, Caffarri e Davoli al 21° “Meeting del Titano” di San Marino

Ottimi riscontri cronometrici giungono da San Marino per gli atleti reggiani Ficarelli, Caffarri e Davoli, che hanno partecipato al “Meeting del Titano” in preparazione dei “Campionati Italiani Assoluti” in programma a marzo. La prestigiosa manifestazione, giunta alla XXI edizione e crocevia di atleti non solo di nazionalità italiana e sammarinese, ma anche di molti altri paesi, si è svolta nel fine settimana presso il Multieventi Sport Domus di Serravalle (RSM). Presente anche la nazionale italiana.

Test di passaggio in vista dei “Campionati Italiani” di marzo, i nostri atleti hanno ben risposto, facendo registrare ottimi riscontri cronometrici.

Simone Ficarelli ottiene uno strepitoso 29’’42, e l’’8° posto, nei 50 rana, che gli vale il primato personale; bene anche nelle distanze più lunghe, con il tempo di 1’05’’75 (16° posto) nei 100 e di 2’21’’84 (9° posto) nei 200 rana.

Convincente anche Filippo Caffarri, che nei 200 farfalla fa registrare il primato stagionale di 2’05’’88 (9° posto); ottimi i suoi crono anche nei 100 farfalla, con il tempo di 56’’27 (13° posto), e nei 200 sl, dove ottiene 1’56’’02 (24° posto), entrambi primati personali.

Da menzionare anche Chiara Davoli, che scende in acqua nei 50 farfalla, registrando il tempo di 29’’46 (37° posto), e nei 100 farfalla, con 1’04’’85 (27° posto).