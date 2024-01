Giobbe Covatta in 6° (sei gradi) il 2-3 febbraio 2024 al Teatro Dehon di Bologna

Venerdì 2 e sabato 3 febbraio ore 21 in scena al Teatro Dehon di Bologna Giobbe Covatta in “6° (sei gradi)”, uno spettacolo scritto con Paola Catella dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono i grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del Pianeta e delle sue popolazioni.

Ancora una volta è un numero il titolo del nuovo spettacolo di Giobbe Covatta, dopo “7” (come i sette vizi capitali) e “30” (come gli articoli della carta dei diritti dell’uomo), tocca ora al numero “6″!

Anche in questo caso il numero ha un forte significato simbolico: rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Tutto ciò che vedremo nel corso dello spettacolo è collocato nel futuro in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi…

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna Tel. 051.342934 www.teatrodehon.it

Biglietti disponibili su Vivaticket