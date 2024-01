Entro il 6 febbraio le candidature al bando “Reggiane per esempio”

E’ online sul sito www.comune.re.it il nuovo bando delle “Le Reggiane per esempio”, il premio che il Comune di Reggio Emilia ha istituito a partire dal 2010 per valorizzare – in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della Donna – l’impegno, l’intraprendenza, la creatività, il talento e il protagonismo delle donne che da sempre caratterizza il territorio. Enti, istituzioni e associazioni, organizzazioni operanti nella provincia di Reggio Emilia possono presentare le candidature entro il 6 febbraio 2024, utilizzando il link: https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SELE_008

Il bando costituisce un’occasione per dare voce e visibilità a donne reggiane che si sono particolarmente impegnate a favore della comunità o distinte per capacità professionali, intraprendenza, creatività, talento, impegno sociale, politico, sportivo o culturale. Per l’anno 2024 verranno assegnati i riconoscimenti alla donne che si sono distinte nelle arti con la seguente motivazione: Premio speciale per l’ambito delle Arti: pittura, scultura, fotografia, video e multimediale, illustrazione e disegno.

Il premio è un riconoscimento simbolico rivolto a tutte le donne artiste che hanno saputo raccontare la contemporaneità ed essere espressione della comunità e del territorio, dando al contempo un contributo nella ridefinizione del ruolo artistico stesso da un punto di vista dell’impatto di genere, e consiste nella consegna di una copia del Primo Tricolore da parte del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e dell’assessore alle Pari opportunità Annalisa Rabitti, nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà in sala del Tricolore l’8 marzo 2024, Giornata internazionale della donna.

Il bando prevede due sezioni, in base all’età delle candidate, una under 50 e una over 50, e per ciascuna sezione saranno riconosciute fino a 3 reggiane per esempio. Per ciascuna sezione verrà definita una distinta graduatoria.

Le candidature possono essere presentate da Enti, istituzioni o associazioni operanti e con sede legale sul territorio della provincia di Reggio Emilia. Ogni soggetto proponente può presentare massimo due candidature, una per ogni sezione. Le candidature devono riguardare donne che risiedono e/o lavorano nel Comune di Reggio Emilia. Non sono ammesse candidate che hanno cariche politiche attive e in corso. Le candidature devono pervenire unicamente in modalità telematica entro e non oltre le ore 13 del 6 febbraio 2024. Per procedere con la compilazione della domanda è necessario avere un’identità digitale SPID.

Le candidature verranno valutate da una giuria composta da: sindaco, assessora alle Pari opportunità, membri della neo-nata Consulta di genere, tre figure esperte scelte dall’assessorato Pari opportunità in grado di valutare i curriculum presentati delle candidate e le premiate alle ultime tre edizioni edizioni del bando.