Ca’ Bella Colombaro, oltre 50 i percorsi attivi e in partenza

Più di 2.300 corsisti presenti (tra occupati e disoccupati), oltre 5.000 ore di formazione erogate (e un monte ore che supera le 43.000 totali), più di 500 aziende coinvolte e 800 studenti partecipanti alle azioni di orientamento. Sono questi i dati che sintetizzano le attività realizzate dalla sua nascita ad oggi all’interno di Ca’ Bella, il Centro di formazione tecnologica con sede a Colombaro gestito da un raggruppamento di imprese con in testa Zenit, società di formazione accreditata presso la Regione Emilia-Romagna e i principali Fondi Interprofessionali. Nato nel 2019 con l’obiettivo di creare un polo di sviluppo per le competenze tecniche, oggi Ca’ Bella è un luogo di incontro in cui valorizzare l’aggregazione di imprese con le realtà formative del territorio e rendere disponibili alle filiere e ai sistemi produttivi locali le competenze professionali necessarie a sostenere i processi di innovazione e di crescita.

A testimoniare l’attrattività dell’offerta ci pensano i finanziamenti, che hanno sfiorato 1 milione e 391mila euro, e le aziende sostenitrici, passate dalle 3 del 2019 alle 14 dello scorso anno, tutte aderenti all’Associazione di imprese 4HUB. Tra i temi dei corsi di formazione appena conclusi ci sono quelli dell’empowerment femminile, dell’Industria 4.0 e della transizione ecologica e digitale nella filiera meccanica. Attualmente i corsi gratuiti attivi e in partenza sono oltre 50, e spaziano da temi che riguardano le competenze digitali per l’inserimento e la riqualificazione nel lavoro, lo sviluppo professionale delle donne, programmi per i liberi professionisti e percorsi legati ai social network, alla cybersecurity, all’e-commerce e alla produttività lavorativa. Per maggiori informazioni: 389 9247511 oppure cabella@zenitformazione.com.

Dichiara l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Corrado Bizzini: “È con grande soddisfazione che vediamo i risultati raggiunti da Ca’ Bella nel corso del 2023. Questo Centro di formazione tecnologica si conferma come un punto di riferimento per la crescita professionale e personale di chiunque voglia investire nel proprio futuro, sia che si tratti di individui in cerca di occupazione, desiderosi di acquisire nuove competenze, sia di professionisti già inseriti nel mondo del lavoro, interessati a rimanere al passo con le evoluzioni tecnologiche e industriali. L’aprire questi corsi a tutti i cittadini in forma gratuita dimostra la convinzione che la formazione è la chiave per il progresso individuale e collettivo. In questo, Ca’ Bella è un esempio eccellente di come tutti possono contribuire a costruire un futuro migliore attraverso l’istruzione e lo sviluppo delle competenze”.