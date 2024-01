Un nuovo laboratorio al Fermi di Modena

All’istituto Fermi di Modena sarà realizzato un nuovo laboratorio di chimica organica, grazie al contributo di 180mila euro che la Provincia di Modena ha ottenuto dalla Fondazione di Modena e che consentirà alla scuola di avvalersi del sesto laboratorio di Chimica. Il laboratorio prevede l’installazione di strumenti di ultima generazione per la diagnostica strutturale, anche di molecole complesse, l’analisi di matrici naturali e di prodotti enogastronomici di eccellenza del territorio come l’aceto balsamico tradizionale, il parmigiano reggiano, il lambrusco, oltre alla caratterizzazione di materiali ceramici, tessili e polimeri innovativi.

Per la dirigente scolastica Stefania Giovanetti «La disponibilità di più laboratori accessoriati con attrezzature e strumenti all’avanguardia, che comprendono anche l’uso dell’intelligenza artificiale, consentirà all’istituto Fermi di formare studenti sempre più pronti a rispondere al progresso tecnologico e sociale e alle esigenze delle aziende del territorio appartenenti ai diversi campi dove la chimica è sempre protagonista. E’ poi doveroso il ringraziamento personale e di tutto l’Istituto alla Provincia di Modena e a tutti coloro che si sono prodigati al fine di raggiungere questo prestigioso obiettivo, che consentirà alla nostra scuola di usufruire di un innovativo e tecnologico laboratorio di chimica organica e di arricchire ulteriormente l’offerta formativa».

L’avvio dei lavori di adeguamento del laboratorio è previsto per il prossimo mese di luglio e rientra in uno più ampio progetto di messa in sicurezza del fabbricato, dell’importo di due milioni 180mila euro finanziato anche grazie a fondi Pnrr, si pone l’obiettivo di rinnovare e adeguare le strumentazioni del laboratorio di chimica organica alle nuove tecnologie in modo da allineare i percorsi didattici degli studenti alle disposizioni del Ministero dell’istruzione al fine di formare figure professionali adeguate e rispondenti alle richieste del mercato di lavoro.

L’Istituto conta, per l’anno scolastico in corso, 1213 studenti suddivisi in 51 classi.