Il 1° febbraio al De André di Casalgrande ‘Via da lì. Storia del pugile zingaro’

Giovedì 1 febbraio alle ore 20:30 il terzo appuntamento della stagione teatrale OFF al Teatro De Andrè sarà “Via da lì. Storia del pugile zingaro”. Lo spettacolo, progetto e interpretazione di Walter Maconi, regia e drammaturgia di Lucio Guarinoni e Walter Maconi, è una produzione della compagnia bergamasca Pandemonium Teatro.

La stagione OFF è realizzata con il contributo e il patrocinio del Comune di Casalgrande, Endas Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna e in collaborazione con il Teatro De Andrè.

Via da lì racconta del sogno di Johann Trollmann, detto Rukeli: diventare un campione di boxe. Nato ad Hannover, in Germania, Rukeli era sinto, quello che ancora oggi definiremmo “uno zingaro”. Proprio questa sua diversità lo ha reso un innovatore: è stato il primo pugile professionista a introdurre “il gioco di gambe”, anticipando lo stile di Cassius Klay-Muhammad Ali. Una storia incredibile, dove sport, successo, politica, Storia, passione si abbracciano togliendo il respiro. Una “piccola” vicenda umana per raccontare la Storia e una delle sue più grandi tragedie: il genocidio di intere etnie, culture e diversità ad opera dei nazisti.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita online su sito LiveTicket tramite il link https://www.liveticket.it/quintaparete

Per informazioni contattare il numero 342/9337099 o la mail segreteria@quintaparete.org