Aggiornamento al programma di chiusure notturne sulla D23 Diramazione Ferrara sud

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, sulla D23 Diramazione Ferrara sud (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi), è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo per la SS64 Porrettana e quello per la SS16 Adriatica, verso la A13 Bologna-Padova, prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 29, alle 6:00 di martedì 30 gennaio. Rimangono confermate, come da programma, le chiusure notturne del suddetto tratto, nelle due notti di martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, con orario 22:00-6:00, per consentire attività di ispezione dei cavalcavia “Via Sammartina” e “Via del Fabbro”.

In alternativa si consiglia di utilizzare la SS16 Adriatica e la SS64 Porrettana.