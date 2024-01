Max Paiella in “A ruota libera” il 31 gennaio al Dehon di Bologna

Al Teatro Dehon di Bologna Mercoledì 31 Gennaio ore 21 in scena “A ruota libera” di e con Max Paiella. Voce storica de “Il Ruggito del Coniglio” su Rai Radio 2, comico, cantante imitatore ed artista eclettico, Max Paiella si cimenterà in uno spettacolo con il pubblico e per il pubblico, in cui si offrirà in pasto agli spettatori, interpretando tutti i suoi personaggi più famosi come Vinicius Du Marones, Parakulis, Fata Pailella, il rumeno di Tintoria, Nikolay Tekorkov, i fratelli Cannone e il Mitico Thor Ranucci.

Sarà una serata di grande leggerezza e divertimento, per uno show ricco di musica, con le migliori parodie canore degli ultimi anni, incluse le note del momento, ed ovviamente ricco di imitazioni: da Albano, a Mamhood e Blanco, passando da Giletti a Mentana, Alessandro Borghese, immancabili gli chef Barbieri e Cracco, fino a Belpietro e all’ex sindaco Alemanno.

Teatro Dehon – via Libia 59, Bologna – www.teatrodehon.it