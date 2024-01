Controlli notturni dei Carabinieri: 2 persone denunciate e 2 patenti ritirate

Nella decorsa notte, i Carabinieri hanno svolto straordinari servizi di controllo lungo le principali arterie stradali, per il rispetto del Codice della Strada e la prevenzione dei sinistri stradali.

Nel corso dei posti di controlli, i Carabinieri della Stazione di Maranello e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo ne Frignano, hanno sanzionato due conducenti rispettivamente di 36 e 23 anni, identificati alla guida delle loro autovetture.

Il 36enne, che ha evidenziato un tasso alcolemico ben oltre il livello massimo consentito, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool, mentre nei confronti del 23 enne, il cui tasso era compreso tra 0,64 e 0,67 g/l, è stata contestata una violazione amministrativa con segnalazione alla Prefettura.

Per entrambi si è proceduto all’immediato ritiro della patente di guida.

Inoltre, nel corso di un controllo operato da una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, un 38enne, il quale fermato in questo centro è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato, che occultava nelle tasche del giubbotto.