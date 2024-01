Bologna: arrestato presunto responsabile di una violenza sessuale

Personale della Polizia di Stato in servizio presso il Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale ha tratto in arresto un cittadino pakistano, ritenuto responsabile di violenza sessuale commessa a danno di alcune donne a bordo di un autobus cittadino.

In particolare, gli agenti venivano contattati da una giovane donna, la quale riferiva che mentre si trovava a bordo di un autobus di linea urbana, aveva notato un uomo che molestava alcune passeggere palpeggiandole nelle parti intime. Mentre gli agenti ascoltavano il racconto della donna, venivano avvicinati da una ragazza molto scossa ed agitata, la quale riferiva di aver subìto delle molestie sessuali a bordo dello steso autobus indicato dalla prima donna; entrambe descrivevano il soggetto che, poco dopo, veniva individuato dagli agenti ed accompagnato in ufficio per gli accertamenti del caso, al termine dei quali si appurava che lo straniero, durante il tragitto effettuato a bordo del bus, approfittando anche dell’affollamento del mezzo, aveva molestato più viaggiatrici, palpeggiandole nelle parti intime.

L’individuo, al termine degli accertamenti di rito, veniva dichiarato in arresto per violenza sessuale.