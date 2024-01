Sede Inps Modena, il Sindaco chiede ai vertici di garantire una soluzione funzionale per cittadini e lavoratori

“Fare chiarezza sulla situazione e garantire all’Inps una sede funzionale alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori dell’istituto”. È la richiesta che il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha fatto ai vertici dell’istituto previdenziale scrivendo alla commissaria straordinaria Micaela Gelera e, per conoscenza, alla ministra del Lavoro Marina Calderone, in merito alle notizie di un possibile trasferimento entro l’anno in un altro edificio della sede provinciale.

“La direzione provinciale – ha scritto il sindaco – ha già assicurato attenzione alle questioni sollevate sulla funzionalità dell’attuale sede, ma un eventuale trasferimento sappiamo essere di competenza della direzione regionale e di quella centrale per quel che riguarda il patrimonio”.