Sassuolo: avviso pubblico per eventi culturali

È stato pubblicato l’avviso pubblico rivolto ad enti del terzo settore per la presentazione di eventi culturali da realizzarsi durante l’anno 2024.

Il Comune di Sassuolo intende assegnare contributi, fino all’ammontare complessivo di € 10.800,00 per la realizzazione di alcune delle iniziative culturali dell’anno solare 2024, che solitamente vengono proposte dall’Amministrazione in collaborazione con le Associazioni presenti e attive sul territorio.

L’Avviso intende quindi supportare e valorizzare la progettualità culturale associazionistica, attraverso una maggiore programmazione e definizione della stessa, in modo tale da garantire una più alta qualità degli eventi proposti alla cittadinanza.

Attraverso le attività proposte si intende inoltre promuovere la partecipazione della popolazione sia alla vita associativa, evidenziandone e sostenendone i valori, sia alla programmazione culturale del territorio, strumento fondamentale per l’accrescimento culturale e il benessere dell’individuo.

Destinatari dell’Avviso sono gli Enti del Terzo Settore, iscritti da almeno sei mesi al RUNTS – Registro Unico Nazionale Terzo Settore, che abbiano sede legale o operativa nel Comune di Sassuolo e non abbiano posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

Gli Enti partecipanti dovranno inoltre avere scopi affini ai progetti che presenteranno, oltre che una comprovata e consolidata esperienza di almeno 3 anni nell’ambito di riferimento.

Le Associazioni possono riunirsi fra loro, attivando una rete, per presentare un progetto comune. In tal caso dovrà essere indicato l’Ente capofila, il quale dovrà necessariamente possedere i requisiti di cui sopra.

Le proposte progettuali dovranno riguardare i seguenti ambiti di attività.

Concerto o spettacolo per la stagione estiva , comprensivo di service, SIAE e altri eventuali permessi – Giovedì sotto le Stelle – luglio 2024 – contributo € 2.500,00

, comprensivo di service, SIAE e altri eventuali permessi – Giovedì sotto le Stelle – luglio 2024 – contributo € 2.500,00 Estate a San Michele : Spettacolo di musica e parole rivolto al grande pubblico, comprensivo di service, SIAE, assistenza sanitaria e altri eventuali permessi – Area cortiliva della Parrocchia di San Michele – giugno o luglio 2024 – contributo € 1.800,00

: Spettacolo di musica e parole rivolto al grande pubblico, comprensivo di service, SIAE, assistenza sanitaria e altri eventuali permessi – Area cortiliva della Parrocchia di San Michele – giugno o luglio 2024 – contributo € 1.800,00 Rassegna in Auditorium: 5 eventi culturali (musicali, teatrali, sulla letteratura o le arti, ecc) – Primavera e Autunno 2024 – contributo € 4.000,00 complessivi per la totalità dei 5 incontri, ovvero € 800,00 per singolo evento (si veda la tabella riepilogativa dei contributi).

La domanda, sottoscritta dal soggetto richiedente, ovvero dal presidente o legale rappresentante dell’Associazione o Ente del Terzo Settore, deve essere presentata al Comune di Sassuolo entro e non oltre lunedì 19 febbraio 2024 alle ore 12.00, con la seguente modalità: consegnata a mano, in plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi, presso l’Ufficio Protocollo, in via Fenuzzi, 5 – Sassuolo, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30. Il plico dovrà recare, oltre all’indirizzo del destinatario, il nominativo del mittente e la seguente dicitura: “Avviso pubblico rivolto ad Enti del Terzo Settore per la presentazione di progetti ed eventi culturali da realizzarsi durante l’anno 2024.”