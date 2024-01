Modena: tenta di rubare su un’auto e colpisce il proprietario per guadagnarsi la fuga

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato in flagranza del reato di tentata rapina impropria un cittadino italiano di 48 anni. Nel primo pomeriggio di ieri, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta a seguito di segnalazione al 112NUE presso il parcheggio del Nuovo Ospedale Sant’Agostino Estense a Baggiovara, dove un uomo aveva sorpreso il 48enne intento a frugare all’interno della propria autovettura, che aveva lasciato momentaneamente incustodita per l’urgenza di accompagnare la madre in Pronto Soccorso.

L’indagato per guadagnarsi la fuga lo aveva colpito con dei pugni al volto, ma non era riuscito a scappare grazie all’intervento provvidenziale di un infermiere; da lì a poco l’arrivo della Volante che ha proceduto al suo arresto. Da un immediato sopralluogo, l’abitacolo dell’autovettura è risultato completamente rovistato ed il cassetto portaoggetti aperto.

L’arrestato, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato anche denunciato per il reato di lesioni personali.