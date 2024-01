L’Amministrazione di Mirandola rende omaggio ai martiri della Battaglia di Nikolajewka

Il 26 Gennaio rappresenta la Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini. Un momento solenne, istituito in onore della Battaglia di Nikolajewka del 1943, combattuta con eroismo dagli Alpini durante la ritirata dal fronte russo nella seconda guerra mondiale. Il percorso per istituire questa giornata – istituita attraverso la Legge n. 44 del 5 maggio 2022 – ebbe inizio l’11 Maggio 2011, grazie all’attività scolta dall’allora neodeputato Guglielmo Golinelli, primo firmatario.

La scelta dell’Amministrazione Comunale di ricordare e commemorare la Battaglia di Nikolajewka mira a conservare nel tempo la memoria dell’eroismo dimostrato dal Corpo d’armata Alpino in quel cruciale momento passato alla storia. L’obiettivo principale della giornata è non solamente ricordare gli eventi della battaglia, bensì di promuovere i valori che hanno incarnato e che incarnano gli Alpini. Questi valori includono la difesa della sovranità e dell’interesse nazionale, nonché l’etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato. La Giornata nazionale della memoria degli Alpini è dunque un’occasione per onorare il coraggio e il sacrificio di coloro che hanno servito con dedizione nella battaglia di Nikolajewka e per riflettere sui principi e ideali che continuano a caratterizzare gli Alpini nella storia contemporanea.

Il Consigliere Comunale Guglielmo Golinelli in rappresentanza dell’Amministrazione e in omaggio al sacrificio di quei martiri coraggiosi, deporrà una corona di fiori presso il monumento presente all’interno del Cimitero di Mirandola.