In poco meno di una settimana di verifiche, a Reggio Emilia sequestrate 14 auto prive di copertura assicurativa

Durante i servizi di pattugliamento per garantire la sicurezza sulle strade la Polizia locale di Reggio Emilia ha scoperto e sequestrato 14 auto, che circolavano prive di copertura assicurativa. I mezzi sono stati individuati in poco meno di una settimana di verifiche sia su strade cittadine che su arterie di scorrimento.

Grazie ai controlli effettuati nei giorni scorsi con il supporto del Targa System, l’occhio elettronico che verifica in tempo reale la copertura assicurativa, la regolarità della revisione e le eventuali denunce di furto dei mezzi in circolazione, gli agenti hanno posto sotto sequestro quattordici autovetture prive di copertura assicurativa e sanzionato i rispettivi conducenti. Tra questi anche un uomo incappato in una truffa con una assicurazione on line. Quest’ultimo dopo aver consegnato tutta la documentazione in suo possesso ha sporto denuncia presso il Comando di via Brigata Reggio.

ACCORGIMENTI ANTITRUFFA – Per evitare di incappare in raggiri, quando si ricerca una polizza assicurativa on line per l’auto, è utile attuare alcuni accorgimenti.

Quando si arriva a una offerta vantaggiosa, prima di effettuare qualunque pagamento occorre far riferimento all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Ivass, consultabile all’indirizzo www.ivass.it, dove vengono segnalati tutti i siti web sospetti.

Non effettuare mai versamenti su carte prepagate. Ogni attività di intermediazione assicurativa tramite internet, inoltre, deve riportare per legge i dati dell’intermediario (indirizzo della sede, recapito telefonico e posta elettronica) e numero e data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi. In caso di dubbio è sempre possibile chiedere chiarimenti al contact centre dell’Ivass che risponde al numero verde 80048661. Una volta stipulata la polizza, infine, è utile controllare che il numero di targa e i dati del proprietario sul contratto corrispondano a quelli forniti.