Il 2 febbraio a favore di Apro Ets per la Gastroenterologia Endoscopia Digestiva del CORE

Venerdì 2 febbraio ore 21, presso il Centro Sociale – ‘Centro Insieme Bismantova Catellani’ (via della Canalina 19 a Reggio Emilia), la compagnia dialettale Teatro della casca mette in scena lo spettacolo Il buono il putto e il cattivo a favore di Apro Ets.

Il ricavato dell’iniziativa sarà infatti devoluto al reparto di Gastroenterologia Endoscopia Digestiva del CORE – Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, per l’acquisto di un Ecoendoscopio di ultima generazione e per l’acquisizione di dispositivi di intelligenza artificiale per migliorare la diagnosi dei tumori del pancreas, del colon e delle vie biliari.

Ingresso unico 10 euro.

Prenotazione ai numeri 0522 295585– 320 9624465