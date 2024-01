Giorno della Memoria, domenica 28 gennaio la deposizione delle corone nei luoghi della Memoria

Domenica 28 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, si terranno le cerimonie di deposizione delle corone nei luoghi della Memoria.

Alle 9, sarà deposta una corona al Memoriale della Shoah. Parteciperanno il sindaco Matteo Lepore, la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca, la presidente del Quartiere Navile Federica Mazzoni e Daniele De Paz in rappresentanza della Comunità Ebraica. Saranno presenti anche i civici gonfaloni.

Alle 10.05, al cimitero della Certosa ingresso da viale Gandhi, saranno deposte corone al Monumento ai militari caduti nei lager (Anei) e alla lapide dedicata agli zingari deportati. Sarà presente il consigliere Claudio Mazzanti.

Alle 10.20, verrà deposta una corona alla lapide che ricorda Arpad Weisz sulla Torre di Maratona allo Stadio Dall’Ara. Sarà presente l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi.

Alle 10.40, al Giardino di Villa Cassarini di Porta Saragozza verrà deposta una corona alla lapide in ricordo delle vittime omosessuali del nazifascismo. Parteciperanno la vicesindaca Emily Clancy e il presidente del Quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani.

Alle 10.50, in via Pietralata 60, verrà deposta una corona alla lapide che ricorda la Scoletta ebraica, sarà presente il presidente di Quartiere Lorenzo Cipriani.

Alle 11.05, alla Sinagoga di via Mario Finzi 2, verrà deposta una corona alla lapide in ricordo dei Deportati ebrei. Parteciperanno il sindaco Matteo Lepore, la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca, il presidente della Comunità Ebraica Daniele De Paz.

Alle 11.20, in Piazza Nettuno saranno deposte corone al Sacrario dei caduti e alle lapidi in ricordo dei martiri da parte delle associazioni degli ex-deportati (Aned) e degli ex internati (Anei, su Palazzo Re Enzo). Saranno presenti il sindaco Matteo Lepore e il presidente della comunità ebraica Daniele De Paz.

Sabato 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, in segno di commemorazione verso le vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, le bandiere nazionale ed europea su Palazzo d’Accursio saranno esposte a mezz’asta.

