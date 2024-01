Attivo il nuovo canale WhatsApp del comune di Bibbiano

Nasce il canale WhatsApp del Comune di Bibbiano: uno strumento semplice, sicuro e gratuito tramite il quale ricevere notizie, avvisi e aggiornamenti direttamente sul proprio smartphone, pc o tablet.

In un mondo sempre più connesso, la comunicazione rapida ed efficace è fondamentale. Per questo il Comune di Bibbiano ha sviluppato, nel corso degli anni, l’utilizzo dei social media, per migliorare l’informazione e il dialogo con i cittadini. Oggi, grazie alla nuova funzionalità del sistema di messaggistica WhatsApp, la divulgazione delle informazioni sarà ancora più immediata. WhatsApp, in forza alla sua semplicità d’uso e alla sua vasta diffusione, si presenta come una piattaforma ideale per raggiungere, in tempo reale, una platea di utenti sempre più ampia e variegata, amplificando ulteriormente la diffusione d’informazioni di interesse generale per la collettività (notizie, allerte, servizi, eventi, ecc.).

Iscriversi è semplice e gratuito per tutti gli utenti. Il procedimento di iscrizione, infatti, si potrà svolgere tramite un link e/o un QR-Code, la cui scansione rimanderà direttamente al canale.

All’interno del canale, i messaggi sono inviati in modalità broadcast unidirezionale. Gli iscritti possono partecipare solo in modo passivo, visualizzando i messaggi inviati dall’Ufficio comunale, non possono rispondere o condividerli, ma possono aggiungere reazioni che, seppur visibili agli altri utenti, resteranno anonime. Pertanto, non è necessario condividere il proprio numero di telefono e nessun utente può vedere i contatti altrui. La lista dei canali seguiti è separata dalle chat e si trova nella sezione “Aggiornamenti”.

“Il nuovo canale WhatsApp va ad aggiungersi alle altre modalità di comunicazione già utilizzate dal Comune, il profilo Facebook ufficiale e il sito istituzionale, implementando in modo significativo il sistema di informazione multicanale del Comune. Inoltre – spiega l’Assessore alla Comunicazione Matteo Curti – il canale costituisce uno strumento aggiuntivo per restare aggiornati sulle principali notizie che interessano il nostro Comune”.