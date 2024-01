Rubano il portafoglio con la tecnica dell’abbraccio: tre 19enni arrestati a Reggio Emilia

Nella mattina di ieri, mercoledì 24 gennaio, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia intervenivano in via Ceva a seguito di una segnalazione effettuata da parte di due soggetti stranieri che riferivano di essere stati appena derubati del proprio portafoglio da alcuni giovani.

Immediatamente gli agenti ascoltavano il racconto delle vittime che affermavano di essere stati bloccati dai presunti autori all’altezza di via Eritrea i quali, con la scusa di abbracciarli ripetutamente in rapida successione, riuscivano a sottrarre il portafoglio dalla tasca del giubbotto di uno dei due. Le vittime, resesi conto subito dopo dell’accaduto, si davano all’inseguimento dei presunti autori e nel contempo avvertivano le Volanti. Giunti sul posto gli agenti intercettavano immediatamente uno dei tre presunti autori, un albanese di 19 anni, che veniva subito bloccato.

Qualche minuto dopo, anche grazie al riconoscimento da parte delle vittime, gli operatori riuscivano a fermare anche il secondo soggetto, un tunisino di 19 anni, che si era allontanato dal posto in cui erano avvenuti i fatti ma gravitando sempre in zona stazione. Anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, gli agenti qualche ora più tardi riuscivano a riconoscere anche il terzo soggetto presunto autore del furto, un altro tunisino sempre 19enne, che veniva anch’esso fermato in via Eritrea.

Nel corso delle attività di identificazione e perquisizione il 19enne albanese veniva trovato in possesso del denaro presente all’interno del portafoglio e, dopo diverse sollecitazioni da parte del personale operante, si convinceva a far ritrovare il contenuto del portafoglio sottratto la mattina.

In virtù di quanto accaduto e al termine degli opportuni accertamenti di rito, i tra soggetti 19enne venivano arrestati per l’ipotesi di reato di furto con destrezza in concorso e venivano posti immediatamente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.