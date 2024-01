Conferme, evergreen ma anche alcune novità: ecco alcuni degli appuntamenti sassolesi del 2024

Inizio d’anno tempo di programmazione anche per gli eventi che nel corso del 2024 si svolgeranno su tutto il territorio del Comune di Sassuolo, tra conferme ed evergreen ma anche con alcune novità.

“Siamo partiti alla grande con il tutto esaurito per Morgan al Crogiolo Marazzi a cui farà seguito il già previsto tutto esaurito per Giannini sabato, sempre al Crogiolo – commenta l’Assessore al Turismo del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – per un programma di 5 appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, capaci di calamitare l’interesse del pubblico come non mai.

È la stagione del Teatro Carani – prosegue l’Assessore – che sarà il vero e grande evento del 2024 già partendo dall’inaugurazione prevista per il prossimo 2 marzo.

La Fondazione Teatro Carani, oltre ad aver acquistato, ristrutturato e donato alla città quello che non è solamente un contenitore culturale ma un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni di sassolesi, e di questo l’intera Sassuolo non potrà mai ringraziarli a sufficienza, ha allestito una grande stagione di appuntamenti, presentata a fine 2023, a cui si aggiungerà anche la ripresa delle proiezioni cinematografiche.

Sono tante altre, poi, le iniziative, gli appuntamenti, le occasioni di incontro, approfondimento e divertimento, che si svolgeranno durante tutto il 2024 grazie alla straordinaria collaborazione con le tante associazioni culturali, commerciali, giovanili presenti a Sassuolo”.

Si inizierà con Sassuolo Comics & Sport ed il Mercato Europeo nel fine settimana del 20 – 21 aprile, per poi proseguire ininterrottamente fino al Natale 2024 con il Sassolina Day di metà dicembre.

Concours d’Elegance e Parole in città il 4-5 maggio. Sassuolo in Fiore 11 e 12 maggio. Sassmagna il 25 maggio

Youth Festival il 26-30 Giugno

Tade Week il 4-7 luglio. Giovedì sotto le Stelle il 4, 11, 18 e 25 luglio

Festivalfilosofia – il cui tema sarà Psiche – il 13-14-15 settembre

Fiere di Ottobre il 6, 13, 20 e 27 ottobre

Natale a Sassuolo tutti i fine settimana di Dicembre

Il programma sarà poi integrato, nelle prossime settimane, con le proposte risultanti dai bandi in uscita: Sassuolo Città Attiva ed Eventi Culturali 2024.