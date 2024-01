A passeggio con la droga nei pantaloni. 21enne denunciato a Viano

Si trovavano a piedi, nel centro del comune di Viano, quando sono stati notati dai militari della tenenza di Scandiano che decidevano di procedere con l’identificazione ed il controllo. A seguito delle conseguenti attività uno di loro, un 21enne, veniva trovato in possesso di un pacchetto di sigarette contenente due involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di oltre 17 grammi. Nel corso del medesimo controllo, i militari segnalavano alla locale prefettura l’amico 20enne che veniva trovato in possesso di una sigaretta artigianale, contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di un grammo.

Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 21enne residente in un comune del comprensorio ceramico. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. L’amico invece è stato segnalato quale assuntore.

È accaduto l’altro pomeriggio alle 16:00, quando una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano, durante un servizio perlustrativo lungo via Cadonega a Viano, notavano due ragazzi a piedi. Dopo essersi avvicinati per un controllo, all’atto delle procedure di identificazione i militari avvertivano un forte odore riconducibile all’uso di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, alla domanda circa la detenzione di eventuali sostanze illecite, i due mostravano sin da subito segni di ingiustificato nervosismo, motivo per cui i militari decidevano di approfondire i controlli, rinvenendo lo stupefacente.