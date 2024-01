San Cesario, furti in abitazione e su autovettura: un arresto dei carabinieri

Questa notte, intorno alle ore 1.30, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia sono intervenuti a San Cesario, dove erano state segnalate due persone che armeggiavano su un’autovettura parcheggiata all’interno di un’area abitativa privata.

Sul posto i militari hanno notato un uomo scavalcare il cancello d’ingresso dell’abitazione segnalata e tentare la fuga. Questi veniva prontamente bloccato, mentre un suo complice riusciva a dileguarsi prima dell’arrivo dei Carabinieri.

Il fermato è stato trovato in possesso di uno zaino contenente svariata refurtiva poco prima trafugata. I Carabinieri hanno accertato che l’interessato, insieme ad altro complice, aveva perpetrato un furto in abitazione e due furti su auto parcheggiate nelle immediate vicinanze, sottraendo oggetti vari per un valore complessivo di circa mille euro. Parte della refurtiva veniva recuperata e restituita agli aventi diritto.

Questa mattina l’uomo, tratto in arresto per furto continuato e aggravato in concorso, è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena che lo ha giudicato con rito direttissimo sottoponendolo alla misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.