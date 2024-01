Riscaldamento all’ex MOI di Modena, intervento già in programma

L’Amministrazione comunale ha già programmato un intervento di sostituzione delle quattro caldaie dell’impianto di riscaldamento e l’installazione di elementi in grado di proteggere i nuovi generatori dell’ex Mercato ortofrutticolo all’ingrosso che ospita, tra gli altri, anche l’associazione “Tortellante”, il laboratorio di produzione di pasta fresca rivolto a giovani e adulti nello spettro autistico.

Le nuove caldaie sono state ordinate poco dopo le prime segnalazioni di malfunzionamento e l’intervento definitivo sarà effettuato in primavera, ma già dalla giornata di domani, giovedì 25 gennaio, saranno sostituite due delle quattro caldaie con generatori temporanei presenti a magazzino.

Da verifiche tecniche effettuate dal gestore subito dopo le prime segnalazioni è risultato infatti che, a causa dello sporco accumulato nelle tubazioni dell’impianto di riscaldamento (seppur “lavato” più volte con prodotti speciali), tutte e quattro le caldaie esistenti (installate nel 2018), sono state irrimediabilmente compromesse e devono quindi essere sostituite. Deve inoltre essere significativamente modificato l’impianto per consentire l’inserimento di defangatori e scambiatori di calore al fine di proteggere i nuovi generatori dallo sporco presente nelle tubazioni e di tenere in efficienza l’impianto di riscaldamento.

L’intervento, del valore di 44 mila euro, è a carico di HSE (Hera Servizi Energia).