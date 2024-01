Rapina in tabaccheria a Campegine: è caccia ai malviventi

Poco prima delle 10.00 di questa mattina, due individui con volto travisato da passamontagna, di cui uno armato di pistola, hanno fatto irruzione in una tabaccheria della frazione Caprara nel comune di Campegine, e sotto minaccia dell’arma si sono fatti consegnare dalla titolare il denaro riposto in due casse, ammontante ad alcune migliaia di euro, in corso di esatta quantificazione. Ottenuto il maltolto hanno guadagnato l’uscita dileguandosi a bordo di una utilitaria.

Quindi l’allarme al 112 dei carabinieri che inviava sul posto un equipaggio del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla e della stazione di Castelnovo Sotto, competente per territorio, mentre nell’intera zona scattava una serrata caccia ai due malviventi, riusciti a dileguarsi. Sulla vicenda, coordinati dalla Procura reggiana, i carabinieri hanno avviato indagini in ordine al reato di rapina aggravata.