Paolo Crepet sold out venerdì al Teatro Celebrazioni di Bologna con “Lezioni di sogni”

Dopo il successo del primo appuntamento dal titolo Prendetevi la luna dello scorso novembre, secondo sold out al Teatro Celebrazioni di Bologna per il ciclo di conferenze-spettacolo sull’interiorità umana legata alla contemporaneità a cura dello psichiatra, sociologo, educatore e saggista Paolo Crepet, che venerdì 26 gennaio alle ore 21.00 propone Lezioni di sogni.

Ispirato all’omonimo libro dello psichiatra pubblicato nel 2022 da Mondadori, l’incontro pone al centro il bisogno di ripensare la genitorialità, la scuola, il rapporto tra le generazioni, il futuro.

Le pagine di Lezioni di sogni vogliono essere spunti, provocazioni, richiami, un’occasione per riflettere sul futuro delle giovani generazioni. Che cos’è il talento e come supportarlo? Come gestire il rapporto con la tecnologia e i social media? Come educare alla gentilezza, al rispetto, alla complessità? Sono solo alcuni degli interrogativi a cui nessuno può sottrarsi, perché ‒ come dice Crepet ‒ «i bambini ci guardano e imparano da noi bellezze e viltà».

Paolo Crepet tornerà al Teatro Celebrazioni mercoledì 10 aprile per l’ultimo appuntamento del ciclo di conferenze-spettacolo dal titolo Impara ad essere felice.

