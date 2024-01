Lunedì riprendono a Sassuolo gli interventi di potatura

Riprenderanno da lunedì prossimo, 29 gennaio, gli interventi di potatura delle alberature stradali, sospesi questa settimana per consentire l’esecuzione delle operazioni di piantumazione in programma.

Le potatura, la prossima settimana, riguarderanno le alberature stradali poste su via Radici in Monte, via G. Marconi, viale Matteotti, viale Muratori, area verde Porrino-Ducale (lato via Cavallotti), area verde collegamento via Circonvallazione Sud-via Refice, via Marie Curie.

Nel rispetto degli scopi primari che si prefigge la gestione del verde, le operazioni manutentive sulle essenze arboree avranno l’obiettivo di: provvedere alla rimozione dei possibili rischi verso i fruitori (schianti, cadute, ecc.), nonché assicurare la massima longevità possibile delle piante evitando loro mutilazioni immotivate della chioma; ridurre al minimo disagi e pericoli, prevedendo una serie d’interventi cesori mirati, in grado di migliorare le condizione delle piante attraverso operazioni di diradamento ed eliminazione delle branche danneggiate; limitare l’occultamento della pubblica illuminazione ed in genere i disagi causati dalla eccessiva vicinanza degli alberi alle abitazioni ed alle arterie di traffico urbano; eseguire interventi di riduzione della chioma, in conseguenza dei lavori edili di rifacimento di marciapiedi e aiuole di contenimento che possono aver provocato lesioni all’apparato radicale con conseguenti sintomi di stress e deperimenti fisiologici delle alberature.