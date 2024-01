Luca Delfino nominato nuovo Chief Commercial Officer globale di Maserati

Luca Delfino è stato nominato nuovo Chief Commercial Officer globale di Maserati. Dopo l’annuncio del nuovo Chief Marketing Officer all’inizio di gennaio, la Casa del Tridente dà ora il benvenuto al manager italiano nel suo nuovo ruolo, dopo i quasi tre anni in cui ha ricoperto la carica di Managing Director per la regione EMEA.

Luca Delfino è un volto noto dell’azienda modenese: entrato a far parte del marchio italiano del lusso nel 2007 in qualità di Aftersales Business Manager per i mercati di Medio Oriente, Africa ed Europa, nel corso degli anni ha costruito una brillante carriera, ricoprendo ruoli importanti con livelli di responsabilità crescenti.

Grazie alla sua variegata esperienza professionale, ha inoltre avuto l’opportunità di immergersi e conoscere i numerosi mercati del marchio, arrivando a fare sua una notevole cognizione dello scenario commerciale globale e valorizzando le già notevoli competenze, operando in ruoli importanti e contribuendo alla crescita e al miglioramento della posizione di Maserati nell’industria automobilistica di lusso.

La sua conoscenza approfondita del settore automotive e del marchio modenese è testimoniata da un percorso professionale notevole, che comprende i seguenti ruoli: Regional Aftersales Manager Medio Oriente/Africa, After Sales Director Stati Uniti/Canada, General Manager Medio Oriente e Africa, Sales and Product Director Medio Oriente, APAC, Africa e India, Managing Director Asia Pacifico (Cina esclusa) e Head of Global Personalization Programs “Fuoriserie” e “Classiche”.

Con questo nuovo arrivo, il Leadership team di Maserati può ora contare su una risorsa preziosa ed esperta per affrontare gli importanti cambiamenti della nuova era dell’elettrificazione del marchio.

Davide Grasso, CEO Maserati: “Luca è uno di noi; abbiamo avuto la possibilità di lavorare fianco a fianco con lui negli ultimi anni e abbiamo apprezzato la sua crescita e il suo contributo. Era la scelta naturale per ricoprire questo ruolo. In quanto parte del Leadership team del marchio, sarà chiamato a dare un contributo essenziale al successo di Maserati in questo momento così impegnativo e stimolante per il nostro settore”.

Luca Delfino, CCO Maserati: “Maserati è la mia famiglia e sono molto felice di essere stato scelto per ricoprire un simile ruolo di responsabilità e di prestigio. Negli ultimi diciassette anni sono cresciuto all’interno dell’azienda italiana e ho avuto l’opportunità di rappresentare il marchio nel mondo in vari ruoli e mercati. Questo nuovo impegno rappresenta per me una nuova sfida, e sono grato al marchio per avere riposto ancora una volta fiducia in me proprio nel momento in cui stiamo entrando in una nuova era”.