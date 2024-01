Formigine, Borrelli (FdI): “Un ennesimo regalo da parte dell’amministrazione comunale targato PD. Anno nuovo velocità nuova…”

“È stato chiesto il giorno 15 gennaio scorso di abbassare i limiti di velocità dai 50 km/h ai 30 km/h nelle strade rurali e periferiche del nostro paese. Un assurdità!

Formigine è composta principalmente da strade periferiche e rurali che richiedono manutenzione e un controllo puntuale del rispetto della normativa stradale. In passato sono stati eliminati i semafori e creato le rotonde per fluidificare il traffico ,ora le amministrazioni comunali PD vogliono rallentare il traffico creando inquinamento senza risolvere il reale problema.

Così facendo ci troveremo di fronte a camion e autobus e tutti i veicoli a passo d’uomo, smog e odori nauseanti nelle abitazioni limitrofe ma tanto, con l’asfalto “a pezzi” e gli scarsi controlli, i veicoli continueranno a sfrecciare ad alta velocità anche su piccole strade di campagna.

I beneficiari di questo provvedimento saranno solo le cassa del comune e non la sicurezza dei cittadini. Fratelli d’Italia di Formigine dice no a questo provvedimento, auspicando in una bocciatura della proposta da parte del Consiglio Comunale. L’Amministrazione deve effettuare l’adeguata manutenzione e fare gli adeguati controlli per la sicurezza, non solo per fare cassa!”.

(Borrelli Francesco, Referente circolo)