Due giovani minorenni denunciati a Bologna per rapina impropria

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Bologna si è recata presso il supermercato in via Larga a seguito di una segnalazione di rapina. Sul posto, il personale dell’esercizio commerciale riferiva di aver sorpreso tre ragazzi che si aggiravano tra gli scaffali con atteggiamento sospetto. I tre, poi trovati in possesso di beni alimentari ben occultati, tentavano la fuga.

Uno dei tre è riuscito a fuggire, mentre gli altri hanno iniziato una violenta colluttazione con la guardia giurata e l’addetto di vigilanza, che riportavano rispettivamente lesioni al palmo della mano, escoriazioni e diversi graffi, motivo per il quale si richiedeva anche l’intervento di personale sanitario. I due, tunisini di 15 e 17 anni, venivano così denunciati in stato di libertà per il reato di rapina impropria in concorso con persona rimasta ignota, e venivano riaffidati alle comunità di appartenenza.