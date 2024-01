Consiglio comunale il 25 gennaio al castello di Formigine

Si terrà giovedì 25 gennaio la prossima seduta del consiglio comunale di Formigine presso le sale del castello di Piazza Calcagnini. All’attenzione dei consiglieri cinque proposte di deliberazione e due mozioni. Si parte con l’aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione), a cui seguirà la discussione di una variazione al bilancio di previsione 2024/26. Gli altri temi in ordine del giorno sono i patti parasociali di Hera Spa, posteggi in Piazza Italia, una convenzione con la Provincia di Modena in tema di espropri. Le due mozioni presentate dai gruppi riguarderanno una proposta di cittadinanza onoraria e la circolazione nei parchi rurali. Si inizia alle 20.30 e come di consueto sarà disponibile la trasmissione in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.