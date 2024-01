Confindustria Ceramica vince il Media Key Venice Award 2024 nella categoria ‘Sustainability e Green – Integrated Campaign’

La campagna di comunicazione ‘Ceramics of Italy fo Sustainability’ si aggiudica il primo premio nella categoria ‘Sustainability e Green – Integrated Campaign’ del Media Key Venice Award, consegnato nella splendida cornice della Scuola Grande della Misericordia a Venezia.

Il progetto, ideato dall’Agenzia Exprimo in collaborazione con Confindustria Ceramica, nasce da un imponente lavoro di ricerca – sviluppato da Focus Lab e supportato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Ice Agenzia – finalizzato a raccogliere tutte le informazioni disponibili, anche attraverso focus group con operatori italiani ed esteri, relative alla percezione presente e futura della sostenibilità nell’uso della ceramica italiana.

Tutti i contenuti prodotti da Exprimo sono stati declinati sul web, sui suoi social e adv out-of-home. Una sezione appositamente progettata sul sito ceramica.info – declinato in cinque lingue – ha accolto oltre 90 articoli informativi, 20 video che analizzano le misure normative e il contesto legislativo, e 20 tutorial rivolti ai professionisti (architetti, designer, rivenditori, posatori) per guidarli alla scoperta delle ultime innovazioni di settore. Un posting organico ha supportato la diffusione dei contenuti su Instagram, Facebook e LinkedIn, mentre una serie di 8 illustrazioni ispirate ai maestri pubblicitari italiani ha sintetizzato i concetti principali – per citarne alcuni: riciclo delle acque, abbattimento delle emissioni, rispetto delle persone, certificazione della filiera. A queste si aggiunge una attività di affissioni outdoor e la diffusione delle cartoline a Cersaie 2023, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno tenutosi a settembre.

La direzione creativa è stata curata da Roberto Valentini e realizzata dal team operativo composto dagli art director Marianna Cattaneo e Matteo Capirossi, dal copywriter Massimo Canta e dal project manager Marco Poli.

Il Media Key Venice Award 2024 si articola in diverse categorie. Tra le aziende vincitrici di questa edizione Lavazza, Red Bull, Barilla, TIM, Gruppo Montenegro mentre tra le agenzie ci sono Armando Testa, Ogilvy, Lorenzo Marini Group e PubliOne.