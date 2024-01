Chiara Becchimanzi sabato al Teatro Dehon di Bologna con ‘Terapia d’Urto’

Al Teatro Dehon di Bologna Sabato 27 Gennaio ore 21 in scena “Terapia d’Urto – Dio Patria e Famiglia“, l’ultimo spettacolo di Stand Up Comedy di Chiara Becchimanzi, recentemente autrice nel nuovo show di Alessia Marcuzzi su Rai 2 “Boomerissima“.

Dopo aver girato l’Italia con “Terapia di Gruppo”, format che mescola sapientemente stand up comedy, teatro e improvvisazione realizzando un’esperienza interattiva per un processo terapeutico che è servito soprattutto a lei, Chiara Becchimanzi con “Terapia d’Urto – Dio Patria e Famiglia” fonde il suo flusso di coscienza a quello del pubblico per scagliarsi in maniera violentemente esilarante contro tutto ciò in cui crediamo di credere.

Perché se una “Terapia di Gruppo” può essere servita a superare conseguenze e strascichi della pandemia, forse una “Terapia d’Urto” può salvarci dall’autodistruzione. O magari può aiutarci, finalmente, ad accettarla, come conseguenza ultima della nostra terribile condotta.

Tel. 051.342934 – 3336232355 – ufficiostampa@teatrodehon.it