Aimag: dichiarazione dei Sindaci sulla sentenza del TAR

A seguire una dichiarazione congiunta dei Sindaci dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera sulla sentenza del TAR riguardo AIMAG.

«Accogliamo con soddisfazione la sentenza del TAR che ha rigettato il ricorso di alcuni Sindaci in relazione all’elezione del nuovo Consiglio di amministrazione di Aimag SpA.

Questa sentenza conferma in modo inequivocabilmente argomentato la piena legittimità e correttezza delle nostre scelte, basate sul rispetto e la vicinanza che abbiamo nei confronti di Aimag, che offre servizi di qualità ai cittadini e alle imprese del nostro territorio e nell’esclusivo interesse delle comunità che rappresentiamo.

La sentenza è quindi una netta bocciatura della linea dei ricorrenti, che permette finalmente di riprendere il percorso di sviluppo e innovazione di Aimag, un’azienda solida e competitiva, grazie al lavoro quotidiano di centinaia di collaboratori.

Come soci di Aimag, continueremo, come sempre abbiamo fatto, a sostenere e rafforzare l’azienda, per renderla sempre più capace di rispondere alle sfide ambientali ed energetiche del presente e del futuro. Per questo, lanciamo un ennesimo appello ai ricorrenti, affinché abbandonino definitivamente posizioni pretestuose e si uniscano a noi in un dialogo costruttivo, per definire insieme i contenuti di nuovo patto di sindacato pubblico.

Nei prossimi giorni, pertanto, convocheremo una riunione dei soci pubblici di Aimag, per condividere obiettivi, strategie e visione comune».

La dichiarazione porta le firme di: Francesca Silvestri, Sindaco di Bastiglia; Tania Meschiari, Sindaco di Bomporto; Paola Guerzoni, Sindaco di Campogalliano; Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi; Enrico Diacci, Sindaco di Novi di Modena e Roberto Solomita, Sindaco di Soliera.