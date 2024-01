Rifiuti, a Pavullo arrivano i cassonetti informatizzati per l’indifferenziata

Entra nel vivo la riorganizzazione dei servizi ambientali a Pavullo nel Frignano. Da ieri, infatti, è partita da parte degli operatori del Gruppo Hera la sostituzione dei circa 280 cassonetti dell’indifferenziata con i nuovi contenitori informatizzati, apribili solo con carta Smeraldo.

Si completa così la trasformazione delle isole ecologiche di base dove sono già stati collocati i nuovi contenitori per carta, plastica e vetro. Solo nelle zone residenziali e nelle principali frazioni sono presenti anche i cassonetti per verde e organico. Nel forese potature e ramaglie si ritireranno invece su chiamata (tramite numero verde o Rifiutologo) mentre si promuove il compostaggio domestico dell’organico invitando i cittadini a richiedere la compostiera, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet del comune.

Come nel resto dell’Appennino modenese, quindi, anche a Pavullo il nuovo sistema di conferimento rifiuti che sta entrando a regime rimane stradale in tutto il territorio comunale. I cassonetti della raccolta differenziata sono ad accesso libero e dotati di feritoie/oblò per limitare i conferimenti di materiale non conforme. Solo il cassonetto dell’indifferenziato si apre con una tessera identificativa, la carta Smeraldo, utile anche per accedere alla stazione ecologica. E’ questa la principale novità per i cittadini, ovvero l’utilizzo della tessera per conferire l’indifferenziato.

Dove e quando ritirare il kit

Chi non ha ancora ritirato il kit, che comprende oltre alla carta Smeraldo i sacchi per conferire l’organico e la pattumella areata da posizionare sotto il lavello, è invitato a farlo recandosi alla stazione ecologica di via Bononcini 1 a Pavullo nei giorni ed orari dedicati (martedì dalle 9 alle 12 – sabato dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 17). Solo il titolare di un contratto Tari può ritirare le dotazioni, in alternativa può farlo una persona delegata utilizzando il modulo allegato alla lettera ricevuta da tutti gli utenti e un documento di identità del delegante.

I canali di contatto del Gruppo Hera

Per qualsiasi informazione rimangono sempre attivi i canali informativi del Gruppo Hera: il sito www.gruppohera.it (digitando Pavullo come comune di residenza), il Servizio Clienti 800 999 500 (per famiglie) e 800 999 700 (per aziende), nonché l’app Il Rifiutologo dove è possibile trovare in base all’indirizzo di residenza l’esatta modalità di servizio prevista.