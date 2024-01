Quattro squadre dei vigili del fuoco impegnate dalle 15:30 in via del Mercato a Modena per domare le fiamme scaturite alla CRM – Casa della Piada. Una densa colonna di fumo era visibile da buona parte della città di Modena. L’incendio, sotto controllo, ha interessato il reparto produttivo, in particolare un lungo nastro trasportatore.