Importante donazione da parte di Ivano Vacondio per sostenere l’ampliamento dell’Ematologia reggiana

Un nuovo passo avanti nella campagna di raccolta fondi per l’ampliamento del reparto di Ematologia, viene compiuto grazie ad una importante donazione alla Fondazione Grade Onlus da parte dell’imprenditore Ivano Vacondio e della sua famiglia.

Una donazione da 30.000 euro, effettuata in memoria di Rosaura Immovilli, moglie di Vacondio e amata insegnante per tanti anni al liceo Aldo Moro di Reggio, scomparsa nel 2022.

Vacondio, notissimo Presidente della Molini Industriali di Modena, conosce la realtà dell’Ematologia reggiana da oltre 20 anni dapprima grazie all’incontro con il dottor Luciano Masini, poi dal 2013, quando la moglie Rosaura è stata seguita nel reparto dalla dottoressa Fiorella Ilariucci. “Non posso non rimarcare ancora una volta – afferma Vacondio – un grande senso di gratitudine verso il dottot Masini e la dottoressa Ilariucci, non solo per la grande professionalità, ma anche per la capacità di essere persone portatrici di valori umani quali disponibilità sempre, condivisione, affetto. Ho scelto di fare questa donazione perchè mi aiuta a pensare che Rosaura sarebbe contenta anche lei, e poi perché penso che il progetto di ampliamento del reparto di Ematologia sia davvero di grande importanza. Nutro una grande stima e un’enorme gratitudine verso i medici e tutto il personale del reparto, che unisce ad una straordinaria professionalità anche profonda umanità, requisito essenziale, a mio avviso, per accudire i pazienti onco-ematologici”.

“Ringraziamo di cuore Ivano Vacondio e la sua famiglia – afferma il Presidente della Fondazione Grade Onlus, Francesco Merli – perché dimostrano grande attenzione e sensibilità: l’ampliamento del reparto è un traguardo molto importante, in quanto vedrà una sezione dedicata alla somministrazione di terapie innovative. Parliamo di cure in grado di dare una possibilità di guarigione a pazienti con linfomi non Hodgkin o con leucemie linfoblastiche che sono andati incontro a ricadute o non hanno ottenuto risultati apprezzabili dopo una o più terapie convenzionali”.

La campagna lanciata dal Grade “Facciamo crescere la nostra squadra del Core” ha l’obiettivo di sostenere, con 1,3 milioni di euro, l’ampliamento del reparto del Santa Maria Nuova, nella sede del Core, con sei posti in più, e le spese per il personale sanitario che andrà ad operarvi.