Con ‘Shakespeariana Mon Amour’ riparte la stagione al Temple Theater di Sassuolo

Dopo lunghi mesi di chiusura, per via dei lavori di ristrutturazione dell’edificio voluti dal Comune di Sassuolo ed effettuati con i fondi del PNRR, al fine di rendere a tutti gli effetti il Temple un “Edificio di Pubblico Spettacolo”, il cast di STED torna sul palco del Temple Theater (via Largo Bezzi 4) con uno spettacolo-evento dal nome Shakespeariana Mon Amour in programma il 27 gennaio alle 20:30 e il 28 gennaio ore 18:00 e 20:30.

Un viaggio attraverso cinque capolavori dell’autore inglese, guidati da un unico grande tema: l’Amore. Tessera dopo tessera, passando per Amleto, Macbeth, Romeo e Giulietta, Otello e Antonio e Cleopatra, si comporrà un maestoso mosaico: allievi e maestri, uniti sulla scena, concorreranno alla creazione di un’opera che parla di amore, quello corrisposto, quello vendicato, quello impossibile e quello poetico, sognato. L’amore recitato, che esalta la bellezza di fare teatro e di viverlo insieme.

Un grande coro che come un magma, tratteggerà i confini di ciascuna vicenda, preparando la scena all’insorgere improvviso dei personaggi che di tanto in tanto, come in un sogno, prenderanno vita. Tony Contartese, Marco Marzaioli, Marina Meinero e Catia Gallotta, insieme a Giacomo Stallone e Irene Girotti, saranno i perni di questo flusso continuo di situazioni, tratte ora da un’opera ora da un’altra. Il confluire di un testo nell’altro comporrà immagini oniriche e al contempo complesse, popolate da un coro attento e sempre presente sulla scena.

Un momento di celebrazione per tornare ad abitare il Temple Theater in modo libero, creativo e responsabile: il teatro come tempio d’arte, di bellezza e d’amore.

Per informazioni e biglietteria: templetheater.sassuolo@gmail.com oppure WhatsApp 3534327979

Biglietteria Online: https://www.liveticket.it/templetheatersassuolo